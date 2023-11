Si la Coupe Davis est avant tout une compé­ti­tion par équipes, force est de constater que les indi­vi­dua­lités sont éminem­ment impor­tantes pour triom­pher. Jannik Sinner l’a démontré tout au long de cette semaine des phases finales à Malaga.

Opposée à l’Australie ce dimanche en finale de la Coupe Davis, l’Italie n’a pas attendu le double décisif pour s’im­poser 2–0 et s’of­frir le deuxième sala­dier d’argent de son histoire, son premier depuis 1976.

Vainqueur de ses quatre premières rencontres (deux en simple, deux en double) dont une face au numéro 1 mondial, Novak Djokovic, ce samedi en demi‐finales en sauvant trois balles de match d’af­filée, Sinner, quelques minutes après le succès de son compa­triote Matteo Arnaldi face à Alexei Popyrin, s’est montré tota­le­ment impé­rial face au leader de la sélec­tion austra­lienne, Alex De Minaur : 6–3, 6–0 après seule­ment 1h20 de jeu.

Durement et injus­te­ment critiqué par une partie de la presse italienne suite à son absence lors du dernier rassem­ble­ment en Coupe Davis en septembre dernier, Jannik Sinner, qui vient de mettre tout le monde d’ac­cord avec cet exploit et ce trophée histo­rique, sera logi­que­ment adulé pendant les prochains jours. Et c’est tota­le­ment mérité tant le 4e mondial a montré qu’il était déjà un véri­table cham­pion de ce sport.