La Coupe Davis n’est pas morte, elle est même ressus­citée avec cette scène qui va rester très long­temps dans les annales du tennis.

A 5 partout dans le set décisif du match décisif entre la Belgique et le Chili joué dans une ambiance de fou Bergs parvient à breaker Garin pour s’of­frir le droit de servir pour quali­fier son pays pour le prochain tour.

Bergs breake pour servir pour le match. En célé­brant, il heurte Garin. Le Chili demande la disqua­li­fi­ca­tion du Belge. Sans réus­site. Garin refuse de reprendre et écope de 3 aver­tis­se­ments de suite, soit un jeu de péna­lité. Victoire Bergs, qualif Belgique. pic.twitter.com/gF0OL5v5HM — Quentin Moynet (@QuentinMoynet) February 2, 2025

Survolté sur la balle de break réussie, le Belge court alors vers son clan mais heurte violem­ment et acci­den­tel­le­ment Garin qui tombe tout de suite à terre.

Le camp chilien demande alors une disqua­li­fi­ca­tion du Belge mais l’ar­bitre refuse cette demande.

Garin décide alors de ne plus jouer et écope de 3 aver­tis­se­ments de suite et donc écope d’un jeu de péna­lité. Le Chili est battu…Dingo…