Lors de son passage en confé­rence de presse suite à sa victoire face à Cameron Norrie en quarts de finale de la Coupe Davis, Novak Djokovic a forcé­ment été inter­rogé sur sa prise de bec avec une partie du public britan­nique lors de son inter­view d’après match réalisée sur le court.

Et selon lui, sa réac­tion était légitime.

« Pendant tout le match, il y a eu du manque de respect. Mais encore une fois, c’est quelque chose à laquelle je dois me préparer. Vous savez, en Coupe Davis, il est normal que les suppor­ters dépassent parfois les bornes, et dans le feu de l’ac­tion, vous réagissez aussi et d’une certaine manière, vous montrez que vous ne permettez pas ce genre de compor­te­ment. Les fans peuvent faire ce qu’ils veulent, mais je vais réagir. C’est ce qui s’est passé. Et à la fin, pour ceux qui étaient là, vous avez vu, j’es­sayais de parler et ils commen­çaient déli­bé­ré­ment à jouer de la batterie pour que je ne parle pas et ils essayaient de m’en­nuyer pendant tout le match. Alors, oui, nous avons un peu discuté à la fin (sourire). »