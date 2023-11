Comme pres­senti, le quart de finale de Coupe Davis entre la Serbie et la Grande‐Bretagne fut assez chaud jeudi soir. En parti­cu­lier pour le match de Novak Djokovic contre Cameron Norrie.

Gêné par des bruits de batterie de son inter­view sur le court après sa victoire permet­tant à son équipe de se quali­fier dans le dernier carré, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem s’en est pris aux respon­sables, les suppor­ters britanniques.

« Apprenez à respecter les joueurs, apprenez à respecter les gens. Fermez‐la ! Taisez‐vous ! », a lâché Nole, furieux.

Drama. 😮



🥁 The Team GB section was playing drums during Djokovic’s inter­view, after knocking Great Britain out of the Davis Cup :



Novak replied : « Learn how to respect players, learn how to respect people, you shut up, you be quiet. » pic.twitter.com/SNNsCcxtSn