Le nouveau capi­taine de l’Equipe de France de Coupe Davis, Paul‐Henri Mathieu, effec­tuait sa première sortie ce 3 février, en barrages, face à Taïwan.

Un match sur le papier large­ment à la portée de l’équipe de France, malgré les absences d’Ugo Humbert et Arthur Fils, apprises il y a quelques jours.

Les deux premiers matches disputés, des simples, ont été remportés par Luca Van Assche et Adrian Mannarino.

Satisfait des résul­tats, Paul‐Henri Mathieu a expliqué plus en détails les absences d’Humbert et Fils chez L’Equipe.

« C’est moi qui ai décidé, il n’y a rien à cher­cher de plus. Malheureusement le forfait d’Ugo s’est imposé à nous pour raisons person­nelles. Et pour Arthur, c’est mon choix avec plein de para­mètres à prendre en compte, le niveau de chacun, l’état de fraî­cheur… C’est un choix sportif. On a la chance en France d’avoir un vivier de joueurs très impor­tant, c’est ce qui fait notre force. »