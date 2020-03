Seulement deux jours après avoir remporté le tournoi d’Acapulco, Rafael Nadal était à Atlanta où il disputé une exhibition face à Grigor Dimitrov (qu’il a battu en demi-finale du tournoi mexicain). Devant plus de 13 000 personnes, l’Espagnol s’est imposé 7-5, 6-3 face au Bulgare. Le numéro 2 mondial a eu des propos élogieux concernant Dimitrov (propos relayés par puntodebreak) : « Grigor est l’un de ces joueurs qu’on a envie de voir pour son style et sa personnalité. On passe souvent du temps ensemble à Majorque, on s’entraîne ensemble, on prend aussi le bateau pour aller pêcher. Je pense que notre amitié va au-delà du tennis et c’est la chose la plus importante. »