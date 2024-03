Si Rafael Nadal fera son retour à la compé­ti­tion ce jeudi 7 mars au premier tour du Masters 1000 d’Indian Wells, il sera bien sur les courts ce dimanche face à Carlos Alcaraz à l’oc­ca­sion d’une exhi­bi­tion orga­nisée par Netflix à Las Vegas.

Interrogé sur sa rela­tion avec son jeune compa­triote lors d’une confé­rence de presse en marge de l’évè­ne­ment, l’homme aux 14 Roland‐Garros a déclaré vouloir riva­liser avec lui dans les prochaines semaines.

« J’aimerais être son rival. Malheureusement, aujourd’hui, je ne peux pas l’être. Il reste encore des semaines et une saison sur terre battue et j’es­père qu’à un moment donné, je pourrai être son rival. Voyons comment les choses évoluent et si nous sommes plus que de simples parte­naires. Une chose n’est pas en contra­dic­tion avec l’autre non plus. »