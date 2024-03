Interrogé par nos confrères de L’Équipe suite à son magni­fique sacre sur l’ATP 500 de Dubaï, Ugo Humbert en a dit un peu plus sur sa manière de se préparer avant un match important.

Le Tricolore a égale­ment évoqué son atti­tude sur le court avec cette manière de se parler constamment.

« Nicolas Mahut m’ap­pelle Poséidon. Il me dit que je suis complè­te­ment fou et possédé. Dans un sens, c’est vrai, parce que j’ai l’im­pres­sion qu’il y a des moments où il n’y a rien qui peut me perturber. Je me parle, comme si j’avais quel­qu’un au fond de moi. J’aime bien parce que déjà, je ne me sens pas seul, et que ça me permet aussi d’être toujours concentré sur ce qui se passe et d’avoir un discours interne positif. »