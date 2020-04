Depuis 11 heures ce lundi, la Fédération française de tennis a lancé sa première plateforme digitale vidéo intitulée FFT TV. De nombreuses vidéos sont à retrouver comme des tutoriels, les coulisses de Roland-Garros et des équipes de France, la vie des clubs et du live streaming lorsque la compétition aura repris. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de vous inscrire avec votre compte Ten’Up.

📺🎾Découvrez aujourd'hui « FFT TV », la première plateforme digitale vidéo 100 % tennis !



🏠 Vie des clubs, 💪tutoriels, 🇫🇷équipes de France, 🏟coulisses de #RolandGarros, 🎥 live streaming (après la reprise)…



👉 Accessible gratuitement sur https://t.co/UkkkU0mxOl#FFTTV pic.twitter.com/kPMSrmjbt2 — FFT (@FFTennis) April 6, 2020