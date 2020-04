Comme tous les joueurs, Filip Krajinovic est confiné chez lui en Serbie pendant cette période de suspension du circuit. Le Serbe a répondu aux questions de SportKlub et il revient sur la situation actuelle : « L’annulation de Wimbledon a été un véritable choc. Même si la décision était attendue, je suis très déçu. C’est très triste, mais notre objectif est de faire face à la pandémie et de rester en bonne santé. J’espère que l’US Open pourra avoir lieu, même si je dois dire que j’en doute. Si l’US Open est annulé, la saison pourra être considérée comme terminée et il faudra attendre la suivante. »