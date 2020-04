La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Ce n’est pas un, mais deux points de suite exceptionnels que Grigor Dimitrov a réalisé lors de ce quart de finale à Stockholm en 2014 face à Jack Sock. Sur son service, le Bulgare conclut un jeu de manière magistrale avec deux coups réflexes, dont un tweener, après deux missiles de retour de l’Américain qui vient en personne féliciter son adversaire.