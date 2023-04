La Hopman Cup est de retour 19 au 23 Juillet à Nice et We Love Tennis en est un des partenaires.

Dans le numéro 84 de We Love Tennis Magazine, le direc­teur opéra­tionnel de cette épreuve mythique, Philippe Weiss a bien voulu répondre à nos questions.

Peux‐tu nous dire comment et pour­quoi la Hopman Cup renaît ?

La Hopman Cup est une compé­ti­tion mixte par équipes qui a eu lieu en Australie durant plus de trente ans. Elle s’est arrêtée en 2019 en raison du Covid. Depuis, l’ITF avait la volonté de la faire renaître. Dans une période où les calen­driers ATP et WTA étaient en train d’être remo­delés, l’ITF avait égale­ment l’objectif de la délo­ca­liser, car elle n’avait été orga­nisée qu’en Australie. Un appel d’offres a été lancé il y a quelques années ; Tennium y a répondu et l’a remporté à l’unanimité.

Pourquoi avoir choisi la ville de Nice ?

Lorsque Tennium a répondu à l’appel d’offres, l’idée était de proposer un lieu ayant déjà accueilli de grandes compé­ti­tions de tennis. Un endroit ayant une histoire et une véri­table expé­rience dans l’organisation de gros événe­ments. C’est le cas de la ville de Nice qui avait, en outre, l’ambition de relancer un grand événe­ment tennis­tique. Pour rappel, Nice a accueilli de grands tour­nois ATP, mais aussi la Coupe Davis. La ville a égale­ment la chance d’avoir un maire, monsieur Christian Estrosi, très actif au niveau des sports. J’en veux pour preuve l’arrivée du tour de France 2024 ou encore l’Ironman qui va se dérouler à Nice une année sur deux. De plus, nous pouvons nous appuyer sur l’expérience du Nice LTC, un club fran­çais mythique.

Cette épreuve est légen­daire. Est‐il facile de convaincre des stars de venir ?

Je dirais que la réponse est dans la ques­tion… C’est effec­ti­ve­ment une compé­ti­tion légen­daire, et tous les joueurs qui y ont parti­cipé en ont gardé un souvenir excep­tionnel. Dans le circuit inter­na­tional, il y a très peu d’opportunités de jouer en mixte. Il n’y a qu’à repenser au sourire et à la joie des derniers vain­queurs, avec l’équipe suisse composée de Belinda Bencic et Roger Federer, pour comprendre la puis­sance de cet événe­ment. Les stars sont là pour prendre du plaisir, mais aussi en donner aux fans. Enfin, se rendre dans la ville de Nice, au mois de juillet, en plein milieu des vacances d’été, avec l’enthousiasme, l’ambiance festive que l’on connaît sur la Côte d’Azur à cette période de l’année, c’est un vrai plus. Au final, nous avons donc réussi à construire un plateau excep­tionnel, même si ce n’est pas toujours facile d’accueillir des joueurs de très haut niveau, car ils sont très solli­cités. Le cahier des charges de l’ITF nous impose d’avoir six joueurs dans le top 20, dont quatre classés dans le top 10, sur les 12 derniers mois.