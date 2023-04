Ce dimanche soir, la finale entre Jannik Sinner et Daniil Medvedev à Miami va marquer la fin de la première partie de la saison sur dur. On va enfin retrouver le jeu sur terre battue avec ses glis­sades, mais aussi ses échanges à rallonge où la patience est de mise.

Le début des hosti­lités a lieu dès lundi à Houston, Marrakech et Estoril avant le tournoi monu­ment de Monte‐Carlo dans une semaine.

Si les Américains seront logi­que­ment sur la terre grise du Texas avec la présence de Tiafoe, Paul, Nakashima et Isner, les Tricolores sont eux répartis entre le Maroc et le Portugal, Hugo Gaston, Richard Gasquet, Alexandre Muller et Benjamin Bonzi ayant préféré la chaleur du Magreb.

Pour finir ce tour d’ho­rizon, le passage par Estoril semble obli­ga­toire avec la présence de Casper Ruud aux côtés d’Hubert Hurkacz sans oublier nos Français Quentin Halys, Constant Lestienne et Lucas Van Assche, qui va inté­grer ce lundi le top 100 mondial pour la première fois à seule­ment 18 ans.