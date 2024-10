Gaël Monfils ne foulera pas les courts de Bercy pour la dernière édition dans ce complexe, et cela semble gran­de­ment attrister le Français.

Malade, il a décidé de céder sa wild‐card tableau à Arthur Rinderknech, un geste gran­de­ment apprécié par son compa­triote.

Mais pour Monfils, qui a vécu de grands moments dans cette salle, l’émo­tion est grande au moment de lui dire adieu. Il a publié ce 27 octobre un long message sur son compte Instagram, dans lequel il s’est remé­moré tous les bons souve­nirs passés à Bercy, et a donné rendez‐vous au public pour l’année prochaine, à La Défense Arena.

Le message de Gael Monfils après son forfait pour le Masters 1000 de Paris. 😢🇫🇷 pic.twitter.com/16zOMmKNcZ — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 27, 2024

« Aujourd’hui, je suis triste de ne pas pouvoir jouer cette dernière édition à Bercy, encore plus triste que ce soit la dernière au Palais Omnisports. Entre Bercy et moi, c’est une histoire spéciale. J’y ai grandi, j’ai rêvé dans les gradins, j’ai fait deux finales, battu Federer pour la première fois, et ressenti une énergie de dingue avec le public. Merci à vous tous et merci à cette salle mythique qui m’a telle­ment donné. Au revoir, Bercy. Merci. Hâte de décou­vrir cette nouvelle aven­ture dans cette nouvelle salle l’année prochaine. », a‑t‐il notam­ment écrit.