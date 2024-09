La sortie remar­quée de Julien Benneteau au sujet de la Laver Cup a fait beau­coup de bruit, d’au­tant que le Français attaque presque Roger Federer.

Julien insinue même que certains joueurs sont sélec­tionnés parce que leurs inté­rêts sont assurés par le busi­ness de l’agent de Roger, Tony Gosdick, via sa société de marke­ting sportif, Team 8. D’ailleurs, la charge sur le joueur chilien, Alejandro Tabilo, est parti­cu­liè­re­ment sévère.

Au sujet de l’argent, c’est aussi un peu fort de café d’ac­cuser Tiafoe de ne pas aller en Chine jouer la Coupe Davis pour les États‐Unis surtout quand on a béné­ficié du système trico­lore de rému­né­ra­tion qui était unique dans le monde.

En effet, on rappelle que pour que les meilleurs joueurs fran­çais soient toujours présents (on parle là de l’an­cienne formule du sala­dier d’argent), ces derniers touchaient tous un pour­cen­tage sur deux ans des recettes de la billet­terie en fonc­tion de leur parti­ci­pa­tion à certaines rencontres.

On vous laisse imaginer le montant du chèque lorsque la France jouait au stade Pierre Mauroy de Lille…

On rappelle aussi que Julien Benneteau est capi­taine de la Fed Cup et que sa rému­né­ra­tion pour ce poste est plus que correcte, ce qui est logique vu la mission.

Donc le souci n’est pas l’argent concer­nant la Laver Cup mais sa jeunesse. De l’argent, dans le tennis, il y en a toujours eu et cela ne chan­gera pas, encore moins avec la nouvelle impli­ca­tion de l’Arabie Saoudite.