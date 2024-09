Au micro des « Grandes Gueules du Sport » sur RMC, l’ex‐25e mondial et actuel capi­taine de l’équipe de France de Billie Jean King Cup, Julien Benneteau, a dézingué la Laver Cup, (la compé­ti­tion créée en 2017 par Roger Federer et son agent, Tony Godsick), qui vivait sa septième édition à Berlin ce week‐end.

« Aujourd’hui, je te le dis, s’il n’y a pas l’argent, Tiafoe, Kyrgios et compa­gnie, c’est faux. Il n’y a aucune émotion. Quand tu gagnes même un ATP 250, il y a une valeur spor­tive. La Laver Cup n’a aucune valeur spor­tive car la sélec­tion se fait au bon vouloir de Federer et Godsick, il n’y a aucun critère sportif. La Ryder Cup (compé­ti­tion de golf sur le même prin­cipe, ndlr), il y a six joueurs quali­fiés grâce à leurs résul­tats et six autres choisis par leur capi­taine. Mais ce sont des choix spor­tifs, pas en fonc­tion de qui tu es repré­senté sur le circuit ATP, par quel agence tu es géré. Si les meilleurs joueurs sont quand même là ? Mais jamais ! Tabilo dans la sélec­tion monde, c’est le meilleur ? Il n’y a pas de critère sportif. Tiafoe et Fritz ne vont pas jouer la Coupe Davis en Chine parce qu’il n’y a pas d’argent mais ils vont jouer la Laver Cup parce qu’ils prennent un chèque énorme. Les joueurs y parti­cipent unique­ment parce que le chèque est énorme »