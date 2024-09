De passage dans le podcast de Tennis Channel, la joueuse, consul­tante et inter­vie­weuse Alizé Lim a évoqué la menta­lité d’Aryna Sabalenka.

« Je me souviens qu’Aryna Sabalenka m’a dit dans une inter­view, peut‐être il y a deux ans, qu’elle pensait à Iga pendant l’en­traî­ne­ment et même pendant les séances de remise en forme parce qu’elle en avait telle­ment marre de perdre contre elle sur terre battue, et j’adore ça », a souligné le Française dans des propos rapportés par Tennis Uptodate.

A noter que Sabalenka est toujours menée 4–8 dans ses face‐à‐face avec Swiatek.