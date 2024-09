Depuis que la joueuse kazakhe, Elena Rybakina, s’est séparée de son coach, Stefano Vukov, il semble bien que certaines choses ne tournent pas rond. Elle a notam­ment décidé de ne pas parti­ciper à la tournée asia­tique après une saison déjà marquée par de nombreux forfaits.

Si certains obser­va­teurs ont déjà tiré la sonnette d’alarme concer­nant sa santé mentale, une jour­na­liste russe, Sony Tartakova, va beau­coup plus loin en évoquant sa rela­tion toxique avec son entrai­neur. Si les faits sont exacts, on comprend aisé­ment que la cham­pionne ne veuille plus aller se battre sur un court.

« Il est clair qu’Elena était très proche de Stefanos Vukov, son coach de toujours, qu’elle a vécu les meilleurs moments de sa carrière grâce au travail qu’il ont produit ensemble. Mais à un moment, ses parents ont insisté sur le fait que Elena avait besoin aussi d’un chan­ge­ment dans sa vie tennis­tique car il y avait trop de pres­sion, des insultes, des mauvaises mots qui sortaient constam­ment des lèvres de Vukov. »