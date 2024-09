Présent sur la Laver Cup, Flavio Cobolli (22 ans, 32e mondial) a avoué avoir beau­coup appris notam­ment en échan­geant avec les stars présentes sur cette compé­ti­tion. Ces échanges ont confirmé ceux qu’ils avaient déjà eu sur le circuit depuis quelques temps.

À un moment, le jeune italien a compris que s’il voulait progresser, il fallait changer de mode de vie.

« Etant proche de certains des top 5 mondiaux et aussi de certains top 50 que j’ai rencon­trés, je me suis rendu compte qu’ils sont tous très profes­sion­nels et ne lâchent jamais rien. J’ai vu comment ils passaient beau­coup de temps à récu­pérer physi­que­ment, restaient en bonne santé pour concourir chaque semaine. J’ai vu comment ils abor­daient chaque entraî­ne­ment à 100%. Dans mon cas, ce n’était pas du tout comme ça, je le faisais à 70–80%, je mangeais même chez McDonald’s. Après avoir vu tout cela, j’ai changé beau­coup de choses. »