Invité à s’ex­primer sur la saison 2025 et plus préci­sé­ment sur l’Open d’Australie qui se rapproche à grands pas (du 12 au 26 janvier), Thanasi Kokkinakis, actuel 77e joueur mondial, a cité deux prin­ci­paux favoris avec un certain Novak Djokovic juste derrière eux.

« Sinner et Alcaraz sont les favoris, avec Djokovic juste derrière eux. Zverev joue un excellent tennis, mais on pour­rait dire que Sinner, Alcaraz et Novak sont juste devant lui. On ne peut pas exclure Novak. On avait l’im­pres­sion qu’il était sur le déclin et puis il joue comme ça et gagne l’or olym­pique. C’est la preuve qu’on ne peut jamais l’éli­miner », a déclaré l’Australien dans des propos rapportés par Tennis 365.