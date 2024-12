Lors d’une inter­view accordée à Tennis Actu, Guy Forget a donné son avis sur les affaires Jannik Sinner et Iga Swiatek, deux cadors du circuit testés posi­tifs à des tests anti­do­pages ces derniers mois.

« J’ai toujours l’impression tout de même qu’il y a un tel degré de sophis­ti­ca­tion dans les tests. On peut trouver une cuillère à café de sucre dans une piscine olym­pique… Il y a telle­ment de joueurs qui prennent des complé­ments alimen­taires et des vita­mines, qui peuvent prendre des éléments pollués et qui, même sans le savoir, entraînent des contrôles posi­tifs. C’est un drame absolu pour ceux qui sont inno­cents… Je ne parle pas de ceux qui sont coupables et réci­di­vistes… Je me mets à la place d’un athlète contrôlé positif avec une substance en quan­tité infi­ni­té­si­male. On peut se dire ‘je vais être empêché de vivre ma passion’ sans volonté de tricher. Moi, je vois un peu les choses comme ça pour Halep, Swiatek et Sinner. »