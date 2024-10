De retour à la première place mondiale depuis le début de la semaine, Aryna Sabalenka suscite beau­coup d’in­ter­ro­ga­tions concer­nant sa capa­cité à conserver ce trône de la WTA sur la durée comme a pu le faire par exemple sa grande rivale, Iga Swiatek.

Récemment invitée du podcast Inside‐In de Tennis Channel, l’Américaine et ancienne 9e joueuse mondiale, Coco Vandeweghe, n’a pas semblé vrai­ment sûre d’elle à ce sujet.

« Aryna est désor­mais la proie. La ques­tion est : que va‐t‐elle faire avec cette grosse cible sur son dos ? Pendant si long­temps, c’était Iga Swiatek qui avait cette grande cible sur le dos et tout le monde courait après elle pour prendre la première place du clas­se­ment, pour la battre sur les plus grandes scènes. Maintenant, Sabalenka va avoir ce manteau, et que va‐t‐elle pouvoir en faire ? Pourra‐t‐elle le conserver ? Pourra‐t‐elle être à la hauteur de cette occasion ? »