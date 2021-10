7e joueur mondial cette semaine, Matteo Berrettini réalise une excel­lente saison avec une finale à Wimbledon et deux quarts de finale à Roland‐Garros et l’US Open, à chaque fois battu par l’iné­vi­table Novak Djokovic.

Doté en plus d’un physique impo­sant et avan­ta­geux ainsi que d’un regard téné­breux, Matteo le beau brun est en train de devenir une véri­table célé­brité de l’autre côté des Alpes et s’af­fiche de plus en plus en une des maga­zines comme récem­ment dans Gio Journal. On vous laisse apprécier…