Déclaré insolvable par un tribunal britannique en 2017, l’ancienne légende du tennis, Boris Becker, est accusé d’avoir caché des trophées et des médailles gagnés lors de sa carrière de tennisman à l’administrateur de l’insolvabilité. Il aurait également dissimulé des biens immobiliers et des soldes bancaires et transféré d’importantes sommes d’argent sur les comptes de ses anciens partenaires Barbara et Lilly Becker.

L’Allemand restera en liberté jusqu’au procès prévu en 2021, mais devra toujours se présenter aux autorités d’insolvabilité avant de voyager à l’étranger et déposer son passeport auprès d’avocats.

Le triple vainqueur de Wimbledon encourt jusqu’à sept ans d’emprisonnement s’il est reconnu coupable.