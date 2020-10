Gilles Simon est loin d’être fini. Battu par Dennis Shapovalov au premier tour de Roland Garros, le Français a pris une belle revanche sur le Canadien en huitièmes de finale de la deuxième édition du tournoi de Cologne : 6-1, 4-6, 6-2 après 1h55 de jeu.

Bien aidé par un 12e mondial très généreux en fautes directes et doubles fautes, « Gilou » a fait ce qu’il sait faire de mieux : faire craquer son adversaire dans l’échange. Il n’a cependant pas hésité à monter au filet et varier son jeu devant un adversaire frustré et qui s’en est pris plusieurs fois à sa raquette.

58e joueur mondial cette semaine, Simon réalise une très belle performance en éliminant la tête de série numéro 3 et affrontera le tombeur de Pierre-Hugues Herbert, le jeune prodige italien Jannik Sinner, 19 ans.