Quand deux génies du sport se rencontrent pour la première fois, cela fait toujours beau­coup parler.

Alors que la céré­monie des Laureus World Sports Awards a lieu ce lundi 8 mai à Paris, Carlos Alcaraz et Lionel Messi, tous les deux nominés (l’Espagnol dans la caté­gorie révé­la­tion de l’année et l’Argentin pour l’ath­lète de l’année) et favoris pour repartir avec une statuette, se sont donc croisés dans les allées.

Une rencontre qui a été forcé­ment captée par la plupart des photo­graphes présents sur place.

🤯🤯🤯



Carlos Alcaraz & Leo Messi arri­ving at the 2023 Laureus World Sports Awards in Paris ! pic.twitter.com/O4zu6ZxKC1 — Relevant Tennis (@RelevantTennis) May 8, 2023

Et depuis que ce cliché a été partagé sur les réseaux sociaux, les fans de sport et des deux joueurs sont dans tous leurs états.