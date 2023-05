De passage en confé­rence de presse ce dimanche après son deuxième sacre d’af­filée sur le Masters 1000 de Madrid, Carlos Alcaraz, inter­rogé sur la chose qui l’in­quié­tait le plus concer­nant son avenir à court et moyen terme, a logi­que­ment pointé du doigt le fait de rester en bonne santé, lui qui n’a pour l’ins­tant pas vrai­ment été épargné par les blessures.

« Ce qui m’in­quiète le plus pour l’avenir, ce sont les bles­sures. Il faut essayer de prendre soin de soi autant que possible. Le problème mental, la lassi­tude de gagner, de voyager, de jouer au tennis, ne m’in­quiète pas parce que je sais que cela n’ar­ri­vera pas. Ce qui pour­rait m’in­quiéter à l’avenir, c’est la ques­tion des bles­sures, prendre soin de soi physi­que­ment et, en fin de compte, c’est ce que nous allons essayer de faire chaque jour avec mon équipe. Nous allons nous concen­trer à 100 % sur ma forme physique. C’est la seule chose qui me préoccupe. »