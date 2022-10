A l’oc­ca­sion de la fin de carrière de Roger Federer, le maga­zine suisse L’Illustré a décidé d’in­ter­roger 12 person­na­lités afin qu’ils racontent certains souve­nirs ou anec­dotes à propos de l’homme aux 20 titres du Grand Chelem. Après le témoi­gnage de Gérard Depardieu, place à celui de Massimo Lorenzi, rédac­teur en chef des sports à la RTS.

« Alors jeune papa de jumelles, il était venu sur notre plateau pour une inter­view. Je suis allé l’accueillir, il s’est montré très cour­tois, très classe. Federer, quoi. Je me suis permis de lui dire : ‘Nous avons un point commun et ce n’est pas le service‐volée.’ Il n’a évidem­ment pas compris tout de suite et j’ai ajouté : ‘Je suis aussi père de jumeaux et je sais à quel point ça demande du boulot quand ils sont tout petits.’ Sur le ton de la boutade, il m’a répondu que oui, mais qu’il avait de la chance car il avait des nounous », s’est souvenu le journaliste.