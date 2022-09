Alors que Roger Federer vient de mettre un terme à son incroyable carrière de joueur de tennis profes­sionnel, le maga­zine suisse L’Illustré a eu l’ex­cel­lente idée d’aller inter­roger 12 person­na­lités afin qu’ils nous dévoilent certains souve­nirs ou anec­dotes à propos de l’homme aux 20 titres du Grand Chelem.

Et forcé­ment, le témoi­gnage de l’im­mense acteur qu’est Gérard Depardieu a retenu notre attention.

« Quel souvenir ? Je n’ai pas de souvenir parti­cu­lier, il y en a telle­ment ! Tous les matchs de cette légende du sport sont marquants !«

Ce qui vous plaît chez Roger Federer ?

« Federer a une simpli­cité et une humi­lité qui me plaisent, il n’a rien d’un sportif à la c**. Il n’est pas comme les foot­bal­leurs qui font leur show. Et il est très diffé­rent des autres Suisses que je connais, même si je n’ai rien contre les habi­tants de votre pays. C’est quelqu’un d’extrêmement char­mant qui a changé le tennis. »