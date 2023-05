Lors de l’en­tre­tien réalisé avec le quoti­dien italien Corriere de la Serra, le Serbe s’est un peu lâché. S’il a clai­re­ment expliqué qu’il n’avait jamais été un ami de Roger Federer, il a presque tenté de l’être avec Rafael Nadal.

« ll n’a qu’un an de plus que moi, nous sommes tous les deux gémeaux. Au début, nous sommes même allés dîner ensemble, plusieurs fois. Mais, même avec Rafa, l’amitié était vrai­ment impos­sible. Je l’ai toujours respecté et admiré. C’est grâce à lui, et Federer, que j’ai grandi et que je suis devenu ce que je suis. Quoi qu’il arrive cela nous unira pour toujours, c’est pour­quoi je leur suis recon­nais­sant. Nadal fait partie de ma vie. Au cours de ces 15 dernières années, je l’ai vu plus que ma mère. »