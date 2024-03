Présente à la Fashion Weeek de Paris, Maria Sharapova était plutôt classe comme à son habi­tude. Elle avait choisi une robe rouge sobre et qui lui allait parfaitement.

De son côté Gabriela Muguruza, toujours en pause dans sa carrière, a tenté quelque chose de plus baroque, et on ne peut pas dire que cela soit une grande réussite.

Maria Sharapova at Paris Fashion Week.



Garbiñe Muguruza at Paris Fashion Week.



Sur ce coup‐là, Maria inflige un 6 à 0 à l’Espagnole.