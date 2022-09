Grand artisan du succès de la Team World ce week‐end lors de la Laver Cup, Frances Tiafoe a été inter­rogé en confé­rence de presse sur un bijou qu’il porte main­te­nant depuis quelques mois : une chaîne avec l’ins­crip­tion ‘Big Foe’ (son surnom) marquée dessus.

« Ouais. Donc, c’est le collier « Big Foe » juste ici. Il s’est un peu emmêlé mais tout va bien. Mon père me l’a donné au début de l’année. Il m’a dit : ‘Tu as besoin de te repré­senter. Tu dois te soutenir et savoir que tu es le meilleur. Tu dois faire savoir à tout le monde qui tu es, alors porte‐le autour du cou’. J’ai beau­coup progressé pendant ce parcours à l’US Open. Tout le monde sait que Big Foe est enfin arrivé main­te­nant. Donc, je le porte en permanence. »