Interrogé par nos confrères du Télégramme de Brest, Marc Gicquel a bien vou­lu par­ler du meilleur moment de sa car­rière : « C’est quand j’ai joué Roger Federer pour la pre­mière fois à l’US Open en hui­tième de finale en 2006. Je passe trois tours et je bats Juan Carlos Ferrero et Gaston Gaudio, deux anciens vain­queurs de Roland‐Garros. Finir sur Federer, numé­ro 1 mon­dial, c’était la cerise sur le gâteau. Être à côté de lui avant de ren­trer sur le ter­rain et taper les balles d’échauffement était assez impres­sion­nant même si j’étais là « pour ne pas le res­pec­ter ». Le début de match a été très com­pli­qué, j’ai pris trois jeux blancs de suite. Il y a quand même eu match, je perds 6–3, 7–6, 6–3. Je lui ai dit à la fin que c’était un hon­neur d’avoir pu l’affronter. J’ai eu l’occasion ensuite de le jouer à Indian Wells, où je lui ai deman­dé son polo du match : ma mère me l’avait deman­dé. »