Clap de fin pour « Gillou ». Même après 17 ans de carrière, il ne parvient pas à dégager un moment parti­cu­lier comme il l’a expliqué lors du média day ce vendredi.

« Je pour­rais presque dire que je suis profes­sionnel depuis que j’ai 10 ans, depuis que je joue, depuis que je suis en sport études.nSur autant de temps, t’es pas parfait partout, t’es pas mauvais tout le temps non plus. Comme tout le monde, tu essaies de faire du mieux possible. Le résultat est là. Le résultat, moi, je ne le juge pas en absolu en fait. Ce n’est pas une histoire d’avoir gagné ou pas gagné ou d’avoir été 6ème, 20ème ou 30ème. Je termine ma carrière, est‐ce j’ai des regrets ? Finalement, je n’en ai pas. Oui, il y a des choses qui auraient pu être mieux. Oui, il y a des matches où tu te dis : tu aurais pu les gagner mais il y en a un paquet que tu aurais pu perdre aussi. À l’ar­rivée, comme on joue très long­temps, c’est peut‐être ça aussi qui empêche de répondre à ta dernière ques­tion : est‐ce qu’il y a un souvenir parti­cu­lier ? Non, il y en a trop »