Jean-René Lisnard, que l’on connait bien à We Love tennis a donné une longue interview très intéressante à nos confrères de Service Volée.

Il explique son parcours et évidemment son rôle au sein du Elite Center de Cannes où Daniil Medvedev s’entraîne.

Au sujet du russe, on peut retenir une phrase : « Il a une faculté incroyable, c’est son déplacement. Pour un gamin qui fait 1m98, courir comme ça c’est assez exceptionnel ! »

Mais, c’est sur Rafael Nadal que Jean-René Lisnard est le plus précis. On sait que pour lui Toni Nadal est un exemple et qu’il est très respectueux du travail accompli par la famille Nadal : « Je suis fan de Roger Federer et de Rafael Nadal, mais en tant que formateur, c’est Nadal pour moi qui est au dessus parce que son oncle est le plus grand entraîneur de tennis ! »

Enfin Jean-René Lisnard a imaginé le plus fort joueur de tennis de tous les temps. Pour lui c’est simple :« C’est le mental de Nadal dans le corps de Federer même si le Suisse a 45 ans ! ! ! !….il fallait y penser…