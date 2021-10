Novak Djokovic a adressé un joli message à Zlatan Ibrahimovic, qui a fêté ses 40 ans dimanche. L’attaquant suédois de l’AC Milan en alors profité pour comparer son carac­tère à celui du numéro 1 mondial.

« Tout d’abord, il a une menta­lité balka­nique : quand on s’énerve on fait du mieux que l’on peut. Vous êtes plus concentré, plus attentif. Quand Nole joue et s’énerve, il donne le meilleur de lui‐même, et c’est ainsi que je me sens vivant aussi. C’est un athlète complet. La tête, avec peu d’ex­pé­rience, n’est pas là. Avec l’ex­pé­rience, la menta­lité se déve­loppe. Nole est comme moi », a estimé le joueur passé par le PSG au cours d’un entre­tien avec Milan TV.

Zlatan semble avoir bien cerné Novak Djokovic.