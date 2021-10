Jannik Sinner a obtenu le 4e titre de sa carrière dimanche à Sofia en battant Gaël Monfils, à 20 ans. Son entraî­neur, Riccardo Piatti, le voit atteindre le niveau des tout meilleurs début 2023.

« Sinner n’est pas encore dans le top 5 des joueurs ATP. Mais je crois que dans environ un an et demi, il sera où il veut. Il est prédes­tiné à travailler, il a encore beau­coup de marge de progres­sion et mon travail consiste à travailler sur ces points », a déclaré le coach italien au micro de Sky.

Le rendez‐vous est pris.