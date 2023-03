Laurent Lokoli nous a accordé un entre­tien dans le numéro 84 de We Love Tennis Magazine.

Il parle de sa carrière mais aussi de son admi­ra­tion pour un certain Novak Djokovic.

« Chaque joueur a son iden­tité et la plus grande erreur serait de penser que l’on peut jouer comme quelqu’un. Après, Novak a aussi contribué à changer certaines menta­lités sur la prépa­ra­tion physique. Il a cette flexi­bi­lité que peu de joueurs ont. Et cela m’a toujours un peu fasciné. Cependant, et j’insiste là‐dessus car c’est impor­tant, on peut s’en inspirer, mais il ne faut pas oublier de créer son iden­tité de jeu. C’est crucial et essen­tiel pour parvenir à progresser et surtout croire en ses capa­cités »