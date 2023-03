Dans une inter­view exclu­sive accordée à nos confrères d’Ubitennis, l’en­trai­neur de Jannik Sinner, Simone Vagnozzi fait un petit bilan concer­nant son joueur et la compa­raison qui est souvent faite avec Carlos Alcaraz.

« Si l’on compare avec Alcaraz, il a deux ans de moins que Jannik, mais il fait les mêmes choses depuis l’âge de 15 ans, il est donc plus complet à l’heure actuelle. Jannik a besoin d’un peu plus de temps, même si personne ne sait exac­te­ment quand son déve­lop­pe­ment sera achevé. Mais je suis sûr que dans 2 ou 3 ans, Jannik sera plus fort physi­que­ment qu’il ne l’est aujourd’hui. Il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas prendre de risques, il faut tout faire au bon moment, et je suis convaincu que cette voie donnera des résul­tats impor­tants. Les mêmes consi­dé­ra­tions peuvent être faites à propos du service de Jannik : les statis­tiques nous disent qu’il s’amé­liore, les points directs avec le service, les aces et les services gagnants, augmentent. Il est évident qu’il y aura des jours où il ne servira qu’à 50 %, mais l’im­por­tant est qu’au cours de l’année, en consi­dé­rant 60 à 70 matches, les chiffres montrent qu’il progresse »