Marcelo Rios a fait des confidences à son ex-entraineur Alex Rossi lors d’un live sur Instagram. L’ex-Numéro 1 mondial chilien a comme d’habitude envoyé quelques scuds. D’abord sur Pete Sampras : « Nous avions le même agent mais je ne l’aimais pas, je ne lui ai jamais parlé » puis sur lui-même : « J’étais trop stupide à 21 ans quand je suis parvenu au sommet. Je n’avais aucune idée de quoi que ce soit. J’aurais aimé être plus âgé, plus mature ». Enfin, il a aussi avoué qu’il aurait du mal à être sur le circuit en ce moment : « Je ne peux pas imaginer Federer sortir et être saoul alors que l’ai fait quand j’étais sur le tour. Aujourd’hui je ris avec Kyrgios et Fognini. J’aime voir ce tennis »