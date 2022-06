Récemment inter­rogé par le Mail Plus sur diffé­rents sujets comme le cas Novak Djokovic, John McEnroe est égale­ment revenu sur l’in­car­cé­ra­tion de son ancien rival et désor­mais ami Boris Becker, condamné à 15 mois de prison ferme pour fraude fiscale dans une prison de Londres, non loin de Wimbledon.

« Boris est un ami à moi, c’est tout simple­ment horrible. Je veux le voir si possible, s’il est prêt à voir des gens ou s’il le peut. Je me sens terri­ble­ment mal, il a traversé beau­coup de choses depuis long­temps. Il n’ar­rête pas de me dire que ça va aller, que tout est sous contrôle. Vous savez, c’est Boris, c’était un très grand joueur, très confiant sur le court. Mais parfois, vous n’êtes pas néces­sai­re­ment un grand inves­tis­seur. Et il semble que certaines personnes autour de lui n’étaient pas d’une grande aide. »