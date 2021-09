Après avoir étrillé Denis Shapovalov (6–4, 6–0) ce samedi et apporté le 10e et 11e point à sa Team Europe, Daniil Medvedev a été ques­tionné par Jim Courier. Ce dernier lui a demandé s’il avait eu le temps d’acheter un cadeau d’an­ni­ver­saire à sa femme avec l’argent de sa victoire à l’US Open (2,5 millions de dollars). Pour rappel, Daniil avait déclaré lors de la remise des prix qu’il n’avait pas eu le temps de lui en acheter un à cause de son parcours. Finalement elle a été gâtée avec un beau chèque et un superbe trophée.

« J’aime le trophée, mais le chèque est pas mal aussi. Ma femme ne se soucie que du trophée. Elle pense déjà à la façon dont on va le disposer dans la maison, où il sera le mieux placé, c’est à elle de le faire. Je suis simple­ment heureux de l’avoir gagné ».