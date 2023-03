Qualifiée pour le grand tableau à Miami, la petite amie de Denis Shapovalov, la Suédoise Mirjam Bjorklund, a tenu à préciser les choses concer­nant le réel apport du Canadien sur son jeu.

« Denis ne peut pas être là tout le temps quand je joue des tour­nois, alors c’est vrai­ment bien qu’il me soutienne dans le box et je pense qu’il a un très bon œil pour mon jeu et pour le tennis en général. Je lui fais donc vrai­ment confiance quand il me dit des choses que je dois améliorer, mais il est clair qu’il n’est pas mon entraî­neur. C’est juste mon petit ami et il me soutient dans ces moments‐là, mais j’ap­précie vrai­ment cela et je sais que je peux faire confiance à ce qu’il dit, donc c’est très récon­for­tant quand je l’ai à mes côtés. »