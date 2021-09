Reilly est un géant, alors forcé­ment il arrive qu’on lui pose la ques­tion de savoir quel type de joueur il aurait été s’il avait été plus « petit ».

Visiblement il a une vraie idée sur la ques­tion comme il l’a précisé en confé­rence de presse après sa victoire convain­cante face à Musetti.

« Si j’étais plus petit, je ne peux pas affirmer que je ne serais pas aussi bon joueur. Mais il est vrai que je ne serais pas là où je suis aujourd’hui si je n’étais pas aussi grand. Je ne vais pas me plaindre. Si j’y réflé­chis bien, je me dis que je serai peut‐être comme Rublev »