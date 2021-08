Dans un papier fort inté­res­sant, notre quoti­dien sportif préféré est revenu sur la situa­tion de Benoit Paire en terme de spon­so­ring. Comme nous le savons tous, le Tricolore n’a pas d’équi­pe­men­tier pour son textile alors qu’il en a un pour sa raquette et ses chaussures.

Cette situa­tion amène Benoit à aller acheter ses « fringues » de tennis sur chaque tournoi en fonc­tion de ses envies mais aussi des stocks disponibles.

Il a expliqué tout cela à l’Equipe et c’est plutôt drôle : « On dit souvent que je suis comme les joueurs du dimanche. Tout le monde m’a pris pour une pipe pendant un an et demi en disant que je ne savais plus jouer et que je ne savais plus faire grand‐chose à part boire des coups. Alors voilà, je montre que je suis vrai­ment comme les joueurs du dimanche qui vont acheter leur polo et qui sont très contents de jouer avec la tenue qu’ils viennent d’acheter »