Jasmine Paolini qui a permis à l’Italie de remporter sa 6ème Billie Jean King Cup, a bien voulu donner son avis concer­nant Alcaraz et Sinner.

« Ce sont deux person­na­lités vrai­ment diffé­rentes, deux joueurs distincts qui

nous passionnent et nous diver­tissent beau­coup sur le court . Leur

diffé­rence rend cette riva­lité encore plus fasci­nante. Ils sont polis, respec­tueux, intel­li­gents et jouent à un très haut niveau. J’ai tendance à faire plus de bruit, à sourire davan­tage, donc de ce point de vue, je ressemble davan­tage à Alcaraz . Mais j’aime beau­coup observer Jannik jouer, car il adore pousser son adver­saire depuis la ligne de fond et, fort de mon expé­rience person­nelle sur le court, je dois observer davan­tage son jeu et ses dépla­ce­ments . »

