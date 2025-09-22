Jasmine Paolini qui a permis à l’Italie de remporter sa 6ème Billie Jean King Cup, a bien voulu donner son avis concernant Alcaraz et Sinner.
« Ce sont deux personnalités vraiment différentes, deux joueurs distincts qui
nous passionnent et nous divertissent beaucoup sur le court . Leur
différence rend cette rivalité encore plus fascinante. Ils sont polis, respectueux, intelligents et jouent à un très haut niveau. J’ai tendance à faire plus de bruit, à sourire davantage, donc de ce point de vue, je ressemble davantage à Alcaraz . Mais j’aime beaucoup observer Jannik jouer, car il adore pousser son adversaire depuis la ligne de fond et, fort de mon expérience personnelle sur le court, je dois observer davantage son jeu et ses déplacements . »
Publié le lundi 22 septembre 2025 à 12:19