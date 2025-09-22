L’ancien champion russe a évoqué les changements dans le team de Medvedev et pour lui Daniil ne reviendra jamais au plus haut‐niveau.
Selon Kafelnikov, il faut vraiment bosser une partie du jeu très importante pour un champion de haut‐niveau : « Rien ne l’aidera s’il ne change pas son approche mentale du travail » a expliqué Ievgueni.
Battu en quart de finale à Hengzhu par le Chinois Ybing Wu, Daniil qui se disait en grande forme a visiblement encore pas mal de choses à régler pour espérer amorcer un vrai retour dans le top mondial.
