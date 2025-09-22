AccueilATPKafelnikov sans pitié au sujet de Medvedev : "Rien ne l'aidera s'il...
Kafelnikov sans pitié au sujet de Medvedev : « Rien ne l’ai­dera s’il ne change pas son approche mentale du travail »

L’ancien cham­pion russe a évoqué les chan­ge­ments dans le team de Medvedev et pour lui Daniil ne reviendra jamais au plus haut‐niveau. 

Selon Kafelnikov, il faut vrai­ment bosser une partie du jeu très impor­tante pour un cham­pion de haut‐niveau : « Rien ne l’ai­dera s’il ne change pas son approche mentale du travail » a expliqué Ievgueni.

Battu en quart de finale à Hengzhu par le Chinois Ybing Wu, Daniil qui se disait en grande forme a visi­ble­ment encore pas mal de choses à régler pour espérer amorcer un vrai retour dans le top mondial.

22 septembre 2025

