L’ancien cham­pion russe a évoqué les chan­ge­ments dans le team de Medvedev et pour lui Daniil ne reviendra jamais au plus haut‐niveau.

Selon Kafelnikov, il faut vrai­ment bosser une partie du jeu très impor­tante pour un cham­pion de haut‐niveau : « Rien ne l’ai­dera s’il ne change pas son approche mentale du travail » a expliqué Ievgueni.

Battu en quart de finale à Hengzhu par le Chinois Ybing Wu, Daniil qui se disait en grande forme a visi­ble­ment encore pas mal de choses à régler pour espérer amorcer un vrai retour dans le top mondial.