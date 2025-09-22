AccueilLaver CupAgassi s'enflamme : "Je sais qu'il faut des années pour instaurer une...
Agassi s’en­flamme : « Je sais qu’il faut des années pour instaurer une tradi­tion, mais nous sommes sur le point de faire de cet événe­ment l’un des plus impor­tants de l’année »

Jean Muller
Par Jean Muller

Difficile de savoir quel est le réel impact de la Laver Cup car certains fans conti­nuent forcé­ment à parler d’ex­hi­bi­tion. Du coup, les propos rapportés par les membres du staff ou les joueurs ne sont pas obligatoirement 

« Je sais qu’il faut des années pour instaurer une tradi­tion, mais nous sommes sur le point de faire de cet événe­ment l’un des plus impor­tants de l’année. L’organisation est excel­lente, l’im­pli­ca­tion des joueurs est formi­dable et l’ex­pé­rience a été merveilleuse » a expliqué André Agassi.

Publié le lundi 22 septembre 2025 à 11:11

