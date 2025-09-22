Difficile de savoir quel est le réel impact de la Laver Cup car certains fans continuent forcément à parler d’exhibition. Du coup, les propos rapportés par les membres du staff ou les joueurs ne sont pas obligatoirement
« Je sais qu’il faut des années pour instaurer une tradition, mais nous sommes sur le point de faire de cet événement l’un des plus importants de l’année. L’organisation est excellente, l’implication des joueurs est formidable et l’expérience a été merveilleuse » a expliqué André Agassi.
Publié le lundi 22 septembre 2025 à 11:11