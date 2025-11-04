Alexander Bublik et Corentin Moutet, déjà proches d’en venir aux mains lors du Challenger de Phoenix en mars dernier, n’ont pas enterré la hache de guerre. À l’occasion de leurs retrou­vailles à Paris la semaine dernière, les deux joueurs se sont de nouveau écharpés, cette fois à travers leurs décla­ra­tions publiques.

Dans un post publié sur LinkedIn, l’entraîneur fran­çais Patrick Mouratoglou a réagi à cet épisode.

« Du Trash talk (provo­ca­tions verbales) au tennis ? Pourquoi pas. Ça pour­rait être amusant. Nous avons tous vu le match entre Alexander Bublik et Corentin Moutet à Paris et la tension était palpable bien avant le premier coup de raquette. Dans un sport souvent si conser­va­teur et poli, je pense en fait que des moments comme celui‐ci apportent un peu de fraî­cheur. Ces deux‐là ne s’ap­pré­cient pas. Il y a donc une réelle tension, mais c’est aussi ce qui a rendu leur match passion­nant. J’ai déjà vu cela aupa­ra­vant. Agassi a un jour insulté Spadea, le trai­tant de « mauvais joueur », puis il a perdu. Il n’a pas su gérer la pres­sion qu’il s’était lui‐même imposée. C’est ce qui rend ce moment entre Bublik et Moutet inté­res­sant : ils ont tous deux parlé, et ils ont tous deux tenu leurs promesses. Il est rare dans le tennis de voir des joueurs montrer autant d’émo­tion brute tout en conti­nuant à bien jouer. »