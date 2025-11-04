Alexander Bublik et Corentin Moutet, déjà proches d’en venir aux mains lors du Challenger de Phoenix en mars dernier, n’ont pas enterré la hache de guerre. À l’occasion de leurs retrouvailles à Paris la semaine dernière, les deux joueurs se sont de nouveau écharpés, cette fois à travers leurs déclarations publiques.
Dans un post publié sur LinkedIn, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a réagi à cet épisode.
« Du Trash talk (provocations verbales) au tennis ? Pourquoi pas. Ça pourrait être amusant. Nous avons tous vu le match entre Alexander Bublik et Corentin Moutet à Paris et la tension était palpable bien avant le premier coup de raquette. Dans un sport souvent si conservateur et poli, je pense en fait que des moments comme celui‐ci apportent un peu de fraîcheur. Ces deux‐là ne s’apprécient pas. Il y a donc une réelle tension, mais c’est aussi ce qui a rendu leur match passionnant. J’ai déjà vu cela auparavant. Agassi a un jour insulté Spadea, le traitant de « mauvais joueur », puis il a perdu. Il n’a pas su gérer la pression qu’il s’était lui‐même imposée. C’est ce qui rend ce moment entre Bublik et Moutet intéressant : ils ont tous deux parlé, et ils ont tous deux tenu leurs promesses. Il est rare dans le tennis de voir des joueurs montrer autant d’émotion brute tout en continuant à bien jouer. »
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 09:27