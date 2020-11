Ce jeudi, Rafael Nadal a annoncé sur son compte Facebook que ce dernier avait été piraté : « Apparemment, il y a des pirates qui demandent de l’argent en mon nom pour participer à des histoires, des vies ou différentes interactions en ligne et sur les réseaux sociaux. IMPORTANT – Ce n’est pas vrai et personne ne devrait payer d’argent pour parler ou interagir avec moi. Veuillez faire attention à cela. Merci et excuses si quelqu’un vous cause des ennuis », a écrit un numéro 2 mondial contrarié sur son compte personnel.